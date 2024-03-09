DEVA Partisi Tuzla adayı Ceylan Yalçın kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Tuzla belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Tuzla belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Tuzla adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Tuzla Belediye Başkan Adayı Ceylan Yalçın kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CEYLAN YALÇIN KİMDİR?

Ceylan Yalçın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Tuzla belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TUZLA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Tuzla adayı belli oldu. DEVA Partisi Tuzla Belediye Başkan Adayı Ceylan Yalçın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.