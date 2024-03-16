DEVA Partisi Tuşba adayı Mustafa Erad kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Tuşba belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Tuşba belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Van Tuşba adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Tuşba Belediye Başkan Adayı Mustafa Erad kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ERAD KİMDİR?

Mustafa Erad, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Tuşba belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TUŞBA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Tuşba adayı belli oldu. DEVA Partisi Tuşba Belediye Başkan Adayı Mustafa Erad oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.