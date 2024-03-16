Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi Tuşba adayı Mustafa Erad kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Tuşba belediye başkan adayı kim oldu?

Güncelleme:

DEVA Partisi'nin Van Tuşba belediye başkan adayı, Tuşba ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Tuşba adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Tuşba Belediye Başkan Adayı Mustafa Erad kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Tuşba belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Van Tuşba adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Tuşba Belediye Başkan Adayı Mustafa Erad kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ERAD KİMDİR?

Mustafa Erad, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Tuşba belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TUŞBA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Tuşba adayı belli oldu. DEVA Partisi Tuşba Belediye Başkan Adayı Mustafa Erad oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Deva Partisi Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Yusuf Gövenç kimdir? İYİ Parti Adıyaman Ercan Öncebe Belediye Başkan adayı Yusuf Gövenç kimdir? Yusuf Gövenç kimdir? İYİ Parti Adıyaman Sincik Belediye Başkan adayı Yusuf Gövenç kimdir? Ferhat Ayhan kimdir? İYİ Parti Adıyaman Samsat Belediye Başkan adayı Ferhat Ayhan kimdir? Ali Cem Tan kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Pazar Belediye Başkan adayı Ali Cem Tan kimdir? Semra Yavuz kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Semra Yavuz kimdir? Çağlar Suat Tursun kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Sulusaray Belediye Başkan adayı Çağlar Suat Tursun kimdir? Tunay Yakar kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Erbaa Belediye Başkan adayı Tunay Yakar kimdir? Hüseyin Özdemir kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Başçiftlik Belediye Başkan adayı Hüseyin Özdemir kimdir? Bahar Ayça Okçuoğlu Göksel kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Artova Belediye Başkan adayı Bahar Ayça Okçuoğlu Göksel kimdir? Heval Deniz Boğa kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Almus Belediye Başkan adayı Heval Deniz Boğa kimdir? DEVA Partisi Tuşba adayı Mustafa Erad kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Tuşba belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İpekyolu adayı Cahit Kundakçı kimdir? 2024 DEVA Partisi Van İpekyolu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Edremit adayı Afet Kuşman Özkaçmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Edremit belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çatak adayı Zilan Baysal kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Çatak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bahçesaray adayı İbrahim Tiryak kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Bahçesaray belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title