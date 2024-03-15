DEVA Partisi Türkoğlu adayı İhsan Sayıcı kimdir? 2024 DEVA Partisi Kahramanmaraş Türkoğlu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Türkoğlu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kahramanmaraş Türkoğlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı İhsan Sayıcı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İHSAN SAYICI KİMDİR?

İhsan Sayıcı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Türkoğlu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TÜRKOĞLU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Türkoğlu adayı belli oldu. DEVA Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı İhsan Sayıcı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.