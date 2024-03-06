DEVA Partisi Tunceli adayı Veysel Güler kimdir? 2024 DEVA Partisi Tunceli belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Tunceli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Tunceli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Tunceli Belediye Başkan Adayı Veysel Güler kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

VEYSEL GÜLER KİMDİR?

Veysel Güler, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Tunceli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TUNCELİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Tunceli adayı belli oldu. DEVA Partisi Tunceli Belediye Başkan Adayı Veysel Güler oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.