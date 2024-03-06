DEVA Partisi Trabzon adayı Selçuk Keskin kimdir? 2024 DEVA Partisi Trabzon belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Trabzon belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Trabzon adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Trabzon Belediye Başkan Adayı Selçuk Keskin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SELÇUK KESKİN KİMDİR?

Selçuk Keskin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Trabzon belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TRABZON ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Trabzon adayı belli oldu. DEVA Partisi Trabzon Belediye Başkan Adayı Selçuk Keskin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.