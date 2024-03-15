DEVA Partisi Toroslar adayı Sultan Aydoğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Toroslar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Toroslar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mersin Toroslar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Toroslar Belediye Başkan Adayı Sultan Aydoğan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SULTAN AYDOĞAN KİMDİR?

Sultan Aydoğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Toroslar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TOROSLAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Toroslar adayı belli oldu. DEVA Partisi Toroslar Belediye Başkan Adayı Sultan Aydoğan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.