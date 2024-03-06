DEVA Partisi Tokat adayı Sedat Ay kimdir? 2024 DEVA Partisi Tokat belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Tokat belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Tokat adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Tokat Belediye Başkan Adayı Sedat Ay kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEDAT AY KİMDİR?

Sedat Ay, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Tokat belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TOKAT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Tokat adayı belli oldu. DEVA Partisi Tokat Belediye Başkan Adayı Sedat Ay oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.