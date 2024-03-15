DEVA Partisi Tepebaşı adayı Mustafa Özkarayanık kimdir? 2024 DEVA Partisi Eskişehir Tepebaşı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Tepebaşı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Eskişehir Tepebaşı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Mustafa Özkarayanık kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ÖZKARAYANIK KİMDİR?

Mustafa Özkarayanık, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Tepebaşı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TEPEBAŞI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Tepebaşı adayı belli oldu. DEVA Partisi Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Mustafa Özkarayanık oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.