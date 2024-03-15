DEVA Partisi Taşkent adayı Dilek Bestil kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Taşkent belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Taşkent belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Taşkent adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Taşkent Belediye Başkan Adayı Dilek Bestil kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DİLEK BESTİL KİMDİR?

Dilek Bestil, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Taşkent belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TAŞKENT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Taşkent adayı belli oldu. DEVA Partisi Taşkent Belediye Başkan Adayı Dilek Bestil oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.