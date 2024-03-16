DEVA Partisi Taraklı adayı Vedat Önal kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Taraklı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Taraklı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Taraklı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Taraklı Belediye Başkan Adayı Vedat Önal kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

VEDAT ÖNAL KİMDİR?

Vedat Önal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Taraklı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TARAKLI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Taraklı adayı belli oldu. DEVA Partisi Taraklı Belediye Başkan Adayı Vedat Önal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.