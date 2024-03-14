DEVA Partisi Susurluk adayı Mehmet Sesiz kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Susurluk belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Susurluk belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Susurluk adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Susurluk Belediye Başkan Adayı Mehmet Sesiz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET SESİZ KİMDİR?

Mehmet Sesiz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Susurluk belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SUSURLUK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Susurluk adayı belli oldu. DEVA Partisi Susurluk Belediye Başkan Adayı Mehmet Sesiz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.