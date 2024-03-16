DEVA Partisi Suruç adayı Nahsa Alay kimdir? 2024 DEVA Partisi Şanlıurfa Suruç belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Suruç belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Şanlıurfa Suruç adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Suruç Belediye Başkan Adayı Nahsa Alay kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NAHSA ALAY KİMDİR?

Nahsa Alay, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Suruç belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SURUÇ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Suruç adayı belli oldu. DEVA Partisi Suruç Belediye Başkan Adayı Nahsa Alay oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.