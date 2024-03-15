DEVA Partisi Sur adayı Mustafa Okal kimdir? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır Sur belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Sur belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Diyarbakır Sur adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sur Belediye Başkan Adayı Mustafa Okal kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA OKAL KİMDİR?

Mustafa Okal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sur belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SUR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sur adayı belli oldu. DEVA Partisi Sur Belediye Başkan Adayı Mustafa Okal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.