DEVA Partisi Söğütlü adayı Murat Aktürk kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Söğütlü belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Söğütlü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Söğütlü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Söğütlü Belediye Başkan Adayı Murat Aktürk kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT AKTÜRK KİMDİR?

Murat Aktürk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Söğütlü belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SÖĞÜTLÜ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Söğütlü adayı belli oldu. DEVA Partisi Söğütlü Belediye Başkan Adayı Murat Aktürk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.