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DEVA Partisi Sivas adayı Serdar İnce kimdir? 2024 DEVA Partisi Sivas belediye başkan adayı kim?

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DEVA Partisi'nin Sivas belediye başkan adayı, Sivas ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Sivas adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Serdar İnce kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Sivas belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sivas adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Serdar İnce kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERDAR İNCE KİMDİR?

Serdar İnce, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sivas belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SİVAS ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sivas adayı belli oldu. DEVA Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Serdar İnce oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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