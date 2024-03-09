DEVA Partisi Şişli adayı Muhammed Benan Şenbayram kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Şişli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Şişli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Şişli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Şişli Belediye Başkan Adayı Muhammed Benan Şenbayram kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED BENAN ŞENBAYRAM KİMDİR?

Muhammed Benan Şenbayram, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Şişli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ŞİŞLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Şişli adayı belli oldu. DEVA Partisi Şişli Belediye Başkan Adayı Muhammed Benan Şenbayram oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.