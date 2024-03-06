DEVA Partisi Şırnak adayı Seyfettin Neslinebi kimdir? 2024 DEVA Partisi Şırnak belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Şırnak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Şırnak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Şırnak Belediye Başkan Adayı Seyfettin Neslinebi kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEYFETTİN NESLİNEBİ KİMDİR?

Seyfettin Neslinebi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Şırnak belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ŞIRNAK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Şırnak adayı belli oldu. DEVA Partisi Şırnak Belediye Başkan Adayı Seyfettin Neslinebi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.