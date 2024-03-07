DEVA Partisi Sinop adayı Metin Kandemir kimdir? 2024 DEVA Partisi Sinop belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Sinop belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sinop adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Kandemir kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

METİN KANDEMİR KİMDİR?

Metin Kandemir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sinop belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SİNOP ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sinop adayı belli oldu. DEVA Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Kandemir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.