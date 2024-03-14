DEVA Partisi Sındırgı adayı Selahattin Köse kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Sındırgı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Sındırgı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Sındırgı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sındırgı Belediye Başkan Adayı Selahattin Köse kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SELAHATTİN KÖSE KİMDİR?

Selahattin Köse, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sındırgı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SINDIRGI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sındırgı adayı belli oldu. DEVA Partisi Sındırgı Belediye Başkan Adayı Selahattin Köse oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.