DEVA Partisi Silvan adayı Cemil Bilmez kimdir? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır Silvan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Silvan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Diyarbakır Silvan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Silvan Belediye Başkan Adayı Cemil Bilmez kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CEMİL BİLMEZ KİMDİR?

Cemil Bilmez, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Silvan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SİLVAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Silvan adayı belli oldu. DEVA Partisi Silvan Belediye Başkan Adayı Cemil Bilmez oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.