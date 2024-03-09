DEVA Partisi Silivri adayı Zeliha Aksoy kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Silivri belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Silivri belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Silivri adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Silivri Belediye Başkan Adayı Zeliha Aksoy kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZELİHA AKSOY KİMDİR?

Zeliha Aksoy, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Silivri belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SİLİVRİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Silivri adayı belli oldu. DEVA Partisi Silivri Belediye Başkan Adayı Zeliha Aksoy oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.