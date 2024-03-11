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DEVA Partisi Seyhan adayı Taner Özünal kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Seyhan belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Adana Seyhan belediye başkan adayı, Seyhan ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Seyhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Seyhan Belediye Başkan Adayı Taner Özünal kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Seyhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Seyhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Seyhan Belediye Başkan Adayı Taner Özünal kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TANER ÖZÜNAL KİMDİR?

Taner Özünal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Seyhan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SEYHAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Seyhan adayı belli oldu. DEVA Partisi Seyhan Belediye Başkan Adayı Taner Özünal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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