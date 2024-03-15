DEVA Partisi Seydişehir adayı Ali Geçer kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Seydişehir belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Seydişehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Seydişehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Seydişehir Belediye Başkan Adayı Ali Geçer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ GEÇER KİMDİR?

Ali Geçer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Seydişehir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SEYDİŞEHİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Seydişehir adayı belli oldu. DEVA Partisi Seydişehir Belediye Başkan Adayı Ali Geçer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.