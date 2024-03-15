DEVA Partisi Seydikemer adayı Orhan Ustaoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Seydikemer belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Seydikemer belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Muğla Seydikemer adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Seydikemer Belediye Başkan Adayı Orhan Ustaoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ORHAN USTAOĞLU KİMDİR?

Orhan Ustaoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Seydikemer belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SEYDİKEMER ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Seydikemer adayı belli oldu. DEVA Partisi Seydikemer Belediye Başkan Adayı Orhan Ustaoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.