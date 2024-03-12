DEVA Partisi Serik adayı Emrah Delen kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Serik belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Serik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Antalya Serik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Serik Belediye Başkan Adayı Emrah Delen kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EMRAH DELEN KİMDİR?

Emrah Delen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Serik belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SERİK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Serik adayı belli oldu. DEVA Partisi Serik Belediye Başkan Adayı Emrah Delen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.