DEVA Partisi Serdivan adayı Murat Durak kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Serdivan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Serdivan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Serdivan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Serdivan Belediye Başkan Adayı Murat Durak kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT DURAK KİMDİR?

Murat Durak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Serdivan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SERDİVAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Serdivan adayı belli oldu. DEVA Partisi Serdivan Belediye Başkan Adayı Murat Durak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.