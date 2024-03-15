DEVA Partisi Selçuklu adayı Mehmet Sumak kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Selçuklu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Selçuklu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Selçuklu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Selçuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Sumak kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET SUMAK KİMDİR?

Mehmet Sumak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Selçuklu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SELÇUKLU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Selçuklu adayı belli oldu. DEVA Partisi Selçuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Sumak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.