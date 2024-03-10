DEVA Partisi Selçuk adayı Rabia Beyaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Selçuk belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Selçuk belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Selçuk adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Selçuk Belediye Başkan Adayı Rabia Beyaz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RABİA BEYAZ KİMDİR?

Rabia Beyaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Selçuk belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SELÇUK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Selçuk adayı belli oldu. DEVA Partisi Selçuk Belediye Başkan Adayı Rabia Beyaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.