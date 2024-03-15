DEVA Partisi Şehzadeler adayı Evren Turhan kimdir? 2024 DEVA Partisi Manisa Şehzadeler belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Şehzadeler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Manisa Şehzadeler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi ŞehzadelerBelediye Başkan Adayı Evren Turhan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EVREN TURHAN KİMDİR?

Evren Turhan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Şehzadeler belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ŞEHZADELER ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Şehzadeler adayı belli oldu. DEVA Partisi Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Evren Turhan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.