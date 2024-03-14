DEVA Partisi Savaştepe adayı Furkan Dolu kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Savaştepe belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Savaştepe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Savaştepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Savaştepe Belediye Başkan Adayı Furkan Dolu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FURKAN DOLU KİMDİR?

Furkan Dolu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Savaştepe belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SAVAŞTEPE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Savaştepe adayı belli oldu. DEVA Partisi Savaştepe Belediye Başkan Adayı Furkan Dolu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.