DEVA Partisi Saruhanlı adayı Cüneyt Taylan kimdir? 2024 DEVA Partisi Manisa Saruhanlı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Saruhanlı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Manisa Saruhanlı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Cüneyt Taylan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CÜNEYT TAYLAN KİMDİR?

Cüneyt Taylan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Saruhanlı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SARUHANLI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Saruhanlı adayı belli oldu. DEVA Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Cüneyt Taylan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.