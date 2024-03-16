DEVA Partisi Şarköy adayı Berfu Vardar kimdir? 2024 DEVA Partisi Tekirdağ Şarköy belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Şarköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Tekirdağ Şarköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Şarköy Belediye Başkan Adayı Berfu Vardar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BERFU VARDAR KİMDİR?

Berfu Vardar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Şarköy belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ŞARKÖY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Şarköy adayı belli oldu. DEVA Partisi Şarköy Belediye Başkan Adayı Berfu Vardar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.