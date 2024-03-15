DEVA Partisi Sarıoğlan adayı Hidayet Soylu kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Sarıoğlan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Sarıoğlan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kayseri Sarıoğlan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Hidayet Soylu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HİDAYET SOYLU KİMDİR?

Hidayet Soylu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sarıoğlan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SARIOĞLAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sarıoğlan adayı belli oldu. DEVA Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Hidayet Soylu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.