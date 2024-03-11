DEVA Partisi Sarıçam adayı Sibel Demirci kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Sarıçam belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Sarıçam belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Sarıçam adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sarıçam Belediye Başkan Adayı Sibel Demirci kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SİBEL DEMİRCİ KİMDİR?

Sibel Demirci, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sarıçam belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SARIÇAM ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sarıçam adayı belli oldu. DEVA Partisi Sarıçam Belediye Başkan Adayı Sibel Demirci oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.