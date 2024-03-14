DEVA Partisi Sarayköy adayı Özlem Asiltürk kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Sarayköy belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Sarayköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Sarayköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sarayköy Belediye Başkan Adayı Özlem Asiltürk kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖZLEM ASİLTÜRK KİMDİR?

Özlem Asiltürk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sarayköy belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SARAAYKÖY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sarayköyadayı belli oldu. DEVA Partisi Sarayköy Belediye Başkan Adayı Özlem Asiltürk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.