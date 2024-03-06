DEVA Partisi Samsun adayı Kebire Birer Türk kimdir? 2024 DEVA Partisi Samsun belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Samsun belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Samsun adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi SamsunBelediye Başkan Adayı Kebire Birer Türk kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KEBİRE BİRER TÜRK KİMDİR?

Kebire Birer Türk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Samsun belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SAMSUN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Samsun adayı belli oldu. DEVA Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Kebire Birer Türk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.