Seçime CHP listesinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ise 39 vekil çıkarabildi. Peki DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi milletvekilleri CHP'den ayrılacak mı, istifa mı edecek? CHP milletvekili olarak devam mı edecekler?

DEVA, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Parti milletvekilleri CHP'den ayrılacak mı? Seçime CHP listesinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ise 39 vekil çıkarabildi. Peki DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi milletvekilleri CHP'den ayrılacak mı, istifa mı edecek? CHP milletvekili olarak devam mı edecekler? İşte detaylar...

MİLLETVEKİLLİĞE CHP'DEN DEVAM MI EDECEKLER?

CHP listesinden 10 vekilini Meclis'e sokmayı başaran Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin sürpriz bir çıkış geldi. Davutoğlu, "Eğer üçlü ittifak olsaydı AK Parti'ye kayan oyları çekerdik. 6'lı Masa'yı kurmadan önce 'Gelin ortak bir zemin kuralım. AK Parti'ye oy vermeye alışmış kitlelerin bir anda CHP'ye oy vermesi mümkün değil' dedim ama anlatamadım. İtiraf edeyim, çok ısrar ettim" dedi.

DAVUTOĞLU'NDAN İLGİNÇ ÇIKIŞ

CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 vekil çıkarırken bu durum bazı muhaliflerce eleştiri konusu oldu. CHP listesinden Meclis'e giren partilerin kendi gruplarını kurabileceği söylentileri dolaşırken Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi. Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlayan Davutoğlu, AK Parti'den kayan oyların MHP ve Yeniden Refah'a kaydığını belirtip "Eğer üçlü ittifak olsaydı çekerdik. Ben bu meseleyi iki sene önce gördüm. Altılı Masa'yı kurmadan önce 'Gelin ortak bir zemin kuralım. AK Parti'ye oy vermeye alışmış kitlelerin bir anda CHP'ye oy vermesi mümkün değil' dedim ama anlatamadım. Sonra da anlatamadım. İtiraf edeyim. Çok ısrar ettim. Herkes biliyor kamuoyunda bunu. Bazen fırtınanın geldiğini görürsünüz ama gücünüz fırtınayı engellemeye yetmez." dedi.

"GRUP KURMAK BİR ZARURETTİR"

Bir de çağrıda bulunan Davutoğlu şöyle devam etti: "Şimdi de bir çağrıda bulunuyorum özellikle bu üç parti (DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti) yetkililerine. Meclis'te yeni bir tablo oluştu. Birlikte bir grup kurmak bir zarurettir. Onun formülleri çok rahat bulunur. Ben çalışmadığım hiçbir şeyi gündeme getirmem. Yeter ki insanlar yaşadıklarından biraz ders alsınlar. Seçmeni suçlayamıyorum."