DEVA Partisi Rize adayı Pınar Kuk kimdir? 2024 DEVA Partisi Rize belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Rize belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Rize adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Pınar Kuk kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

PINAR KUK KİMDİR?

Pınar Kuk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Rize belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ RİZE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Rize adayı belli oldu. DEVA Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Pınar Kuk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.