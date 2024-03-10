DEVA Partisi Pursaklar adayı Bülent Koca kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Pursaklar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Pursaklar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Pursaklar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bülent Koca kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BÜLENT KOCA KİMDİR?

Bülent Koca, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Pursaklar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ PURSAKLAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Pursaklar adayı belli oldu. DEVA Partisi Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bülent Koca oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.