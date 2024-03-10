DEVA Partisi Polatlı adayı Sadık Serhat Uğurlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Polatlı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Polatlı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Polatlı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Sadık Serhat Uğurlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SADIK SERHAT UĞURLU KİMDİR?

Sadık Serhat Uğurlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Polatlı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ POLATLI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Polatlı adayı belli oldu. DEVA Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Sadık Serhat Uğurlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.