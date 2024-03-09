DEVA Partisi Pendik adayı Mustafa Yılmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Pendik belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Pendik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Pendik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yılmaz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?

Mustafa Yılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Pendik belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ PENDİK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Pendik adayı belli oldu. DEVA Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.