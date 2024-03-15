DEVA Partisi Pasinler adayı Ercan Akkaya kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzurum Pasinler belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Pasinler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Erzurum Pasinler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Pasinler Belediye Başkan Adayı Ercan Akkaya kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERCAN AKKAYA KİMDİR?

Ercan Akkaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Pasinler belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ PASİNLER ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Pasinler adayı belli oldu. DEVA Partisi Pasinler Belediye Başkan Adayı Ercan Akkaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.