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DEVA Partisi Palandöken adayı Emre Okumuş kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzurum Palandöken belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Erzurum Palandöken belediye başkan adayı, Palandöken ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Palandöken adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Palandöken Belediye Başkan Adayı Emre Okumuş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Palandöken belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Erzurum Palandöken adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Palandöken Belediye Başkan Adayı Emre Okumuş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EMRE OKUMUŞ KİMDİR?

Emre Okumuş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Palandöken belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ PALANDÖKEN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Palandöken adayı belli oldu. DEVA Partisi Palandöken Belediye Başkan Adayı Emre Okumuş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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