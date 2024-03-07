DEVA Partisi Osmaniye adayı Süleyman İslah kimdir? 2024 DEVA Partisi Osmaniye belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Osmaniye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Osmaniye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Süleyman İslah kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SÜLEYMAN İSLAH KİMDİR?

Süleyman İslah, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Osmaniye belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ OSMANİYE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Osmaniye adayı belli oldu. DEVA Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Süleyman İslah oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.