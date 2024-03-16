DEVA Partisi Ortahisar adayı Serkan Işıklı kimdir? 2024 DEVA Partisi Trabzon Ortahisar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ortahisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Trabzon Ortahisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ortahisar Belediye Başkan Adayı Serkan Işıklı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERKAN IŞIKLI KİMDİR?

Serkan Işıklı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ortahisar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ORTAHİSAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ortahisar adayı belli oldu. DEVA Partisi Ortahisar Belediye Başkan Adayı Serkan Işıklı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.