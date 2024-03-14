DEVA Partisi Orhaneli adayı Emirhan Kayan kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Orhaneli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Orhaneli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Orhaneli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Orhaneli Belediye Başkan Adayı Emirhan Kayan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EMİRHAN KAYAN KİMDİR?

Emirhan Kayan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Orhaneli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ORHANELİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Orhaneli adayı belli oldu. DEVA Partisi Orhaneli Belediye Başkan Adayı Emirhan Kayan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.