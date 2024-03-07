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DEVA Partisi Ordu adayı Sezer Yetgin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu belediye başkan adayı kim?

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DEVA Partisi'nin Ordu belediye başkan adayı, Ordu ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Ordu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ordu Belediye Başkan Adayı Sezer Yetgin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Ordu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ordu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ordu Belediye Başkan Adayı Sezer Yetgin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEZER YETGİN KİMDİR?

Sezer Yetgin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ordu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ORDU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ordu adayı belli oldu. DEVA Partisi Ordu Belediye Başkan Adayı Sezer Yetgin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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