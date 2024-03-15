DEVA Partisi Onikişubat adayı İsmail Özgül kimdir? 2024 DEVA Partisi Kahramanmaraş Onikişubat belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Onikişubat belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kahramanmaraş Onikişubat adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı İsmail Özgül kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL ÖZGÜL KİMDİR?

İsmail Özgül, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Onikişubat belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ONİKİŞUBAT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Onikişubat adayı belli oldu. DEVA Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı İsmail Özgül oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.