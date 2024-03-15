DEVA Partisi Nurhak adayı Hüseyin Tank kimdir? 2024 DEVA Partisi Kahramanmaraş Nurhak belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Nurhak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kahramanmaraş Nurhak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Nurhak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tank kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HÜSEYİN TANK KİMDİR?

Hüseyin Tank, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Nurhak belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ NURHAK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Nurhak adayı belli oldu. DEVA Partisi Nurhak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tank oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.