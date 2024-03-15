DEVA Partisi Nurdağı adayı Rukiye Kılıçkıran kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nurdağı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Nurdağı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Gaziantep Nurdağı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Nurdağı Belediye Başkan Adayı Rukiye Kılıçkıran kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RUKİYE KILIÇKIRAN KİMDİR?

Rukiye Kılıçkıran, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Nurdağı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ NURDAĞI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Nurdağı adayı belli oldu. DEVA Partisi Nurdağı Belediye Başkan Adayı Rukiye Kılıçkıran oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.